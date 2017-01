A força de um legado

• Entre 560 e 1526 litros de capacidade de bagageira • Estilo imperial e elegante • Motor D4 de 190 CV

A Volvo mantém a sua tradição nas carrinhas, classe em que foi uma das pioneiras a nível europeu, com o recente lançamento do V90. Partilhando a linguagem estética do XC90, o V90 impõe uma pureza de linhas que enaltecem uma silhueta alongada (tem 4936 mm de comprimento), reforçada por uma superfície vidrada estreita e pela altura reduzida (1475 mm). A pose imperial do V90 advém igualmente da largura da carroçaria (1879 mm), vincada pelas amplas óticas e grelha dianteiras.

Mérito da plataforma que partilha com o XC90, o V90 tem uma excelente base mecânica – com suspensão multibraços às quatro rodas e que permite a adoção de diversas grupos motopropulsores – e tecnológica, com inúmeros sistemas de apoio à condução, para não falar na habitabilidade, que se torna referencial no seu segmento.

O espaço é mesmo um dos trunfos desta carrinha, pois além da amplitude para ombros e pernas dos seus cinco ocupantes, conta ainda com uma bagageira de 560 litros de capacidade, ampliáveis aos 1526 litros com o rebatimento do banco traseiro.

O propulsor desta versão D4 é um bloco 2 litros Diesel, desenvolvendo, neste caso, 190 CV e um binário de 400 N.m, constante entre as 1750 e as 2500 rpm. A potência é transmitida às rodas dianteiras via uma caixa automática Geartronic de 8 velocidades, alcançando os 225 km/h de velocidade de ponta e acelerando de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. Os consumos desta versão do V90 D4 situam-se na casa dos 4,5 l/100 km, com emissões ponderadas de CO2 de 119 g/km.

O Volvo V90 D4 oferece, na versão Inscription, por exemplo, climatização bizona, sistema Keyless, painel de instrumentos digital de 12”, estofos em couro nappa, bancos dianteiros elétricos com apoio lombar ajustável, espelhos interior anti-encandeamento e exteriores rebatíveis eletricamente, faróis LED, cruise control adaptativo, sensores de chuva e de estacionamento atrás, assistente de faixa de rodagem, Bluetooth, sistema áudio High Performance, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito e jantes em liga de 18”.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Volvo V90 D4 Geartronic concorre igualmente à classe Carrinha do Ano, onde enfrentará o KIA Optima SW 1.7 CRDi e o Renault Mégane ST Energy dCi 130.

Volvo V90 D4 Geartronic

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1969 cm3

Potência: 190 CV/4250 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 8,5 s

Velocidade Máxima: 225 km/h

Consumo Médio: 4,5 l/100 km

Emissões CO2: 119 g/km

Preço: a partir de 54 865 euros