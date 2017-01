Superar as expectativas

• Nova linguagem estética em consonância com outras gamas Hyundai • Habitáculo espaçoso e ergonómico • Motor 1.0 T-GDi de 100 CV

A nova geração i20 apresenta um estilo completamente renovado, em linha com todas as restantes gamas do construtor sul-coreano, sobressaindo a grelha em forma de hexágonon e os faróis estilizados, com iluminação em LED, consoante as versões.

O mesmo se aplica ao interior, elegante e funcional, com comandos e instrumentação intuitivos e materiais selecionados.

Foi dada prioridade ao espaço e à modularidade, pois além da generosa habitabilidade, exemplar dentro da sua classe, também a bagageira apresenta valores referenciais, com 326 litros com duas filas disponíveis e 1042 litros com apenas os bancos dianteiros. O rebatimento dos bancos é na proporção 1/3-2/3, havendo a possibilidade de variar a altura do piso para melhor acomodar objetos de maior volume.

A versão que submetida a concurso na Classe Citadino do Ano possui motor de 3 cilindros de injeção direta, com 998 cm3 de cubicagem e sobrealimentado por turbocompressor, o que lhe permite desenvolver uma potência de 100 CV. Tem um binário máximo de 172 N.m constante entre as 1500 e 4000 rpm, garantindo linearidade na entrega e, em conjunto com a transmissão manual de 5 velocidades, alcança consumos médios de 4,5 l/100 km.

O nível de equipamento Comfort + Pack Look tem um equipamento de série onde estão incluídos ar condicionado, porta-luvas refrigerado e rádio CD MP3 com portas AUX-IN e USB e ligação Bluetooth com comandos no volante.

No capítulo dos sistemas de apoio à condução e segurança, esta versão oferece ainda luzes diurnas em LED, cruise control, alarme, faróis de nevoeiro, sinalização de travagem de emergência, iluminação em curva, sensores de estacionamento traseiro e indicador de pressão de pneus.

Na classe Citadino do Ano, o Hyundai i20 T-GDi irá enfrentar o Citroën C3 PureTech 110.

Hyundai i20 T-GDi 100 CV

Motor: Gasolina, três cilindros, turbo, 998 cm3

Potência: 100 CV/4500 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 10,7 s

Velocidade Máxima: 188 km/h

Consumo Médio: 4,5 l/100 km

Emissões CO2: 104 g/km

Preço: 17 300 euros