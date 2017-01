Preparado para a aventura

• Proteções de carroçaria oferecem estilo mais robusto • Equipamento completo na versão Comfort Navi • Motor 1.0 T-GDi de 100 CV

O Hyundai i20 Active é um derivado da gama i20, com espírito aventureiro e um look robusto a condizer. Envergando o papel de crossover compacto, o i20 Active diferencia-se pelas proteções integradas nos para-choques, nas portas e nos arcos das rodas, pelos faróis de nevoeiro destacados, pelas barras de tejadilho e pelas jantes em liga de 17”.

Em matéria de chassis, o i20 Active destaca-se ainda pela altura ao solo, majorada em 2 cm, pelo que este conjunto de alterações permite ao i20 Active aventurar-se para fora do asfalto sem prejuízo para a integridade da carroçaria.

No habitáculo assemelha-se ao seu irmão i20, com design ergonómico, bons acabamentos e materiais suaves ao toque de elevada qualidade. A maior altura ao solo garante maior visibilidade geral, tanto na cidade como fora dela, e o espaço é modulável de acordo com as necessidades, com o rebatimento dos bancos traseiros de forma independente (1/3 - 2/3). Graças a isso, e tal como no i20, o espaço de bagageira varia entre os 326 e os 1042 litros.

A versão apresentada a concurso na Classe Crossover do Ano possui motor de 3 cilindros de injeção direta, com 998 cm3 de cubicagem e sobrealimentação por turbocompressor, que desenvolve uma potência de 100 CV. Tem um binário máximo de 172 N.m, constante entre as 1500 e 4000 rpm, o que lhe propicia prontidão e linearidade na resposta ao acelerador.

Faz uso de uma caixa manual de 5 velocidades, que explora bem as capacidades do motor, alcançando uma aceleração de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos para consumos médios de 4,8 l/100 km.

O i20 Active é proposto no nível de equipamento Comfort Navi, que traz como principais dotes climatização automática, cruise control, sensores de luz, de chuva, de pressão de pneus e de estacionamento traseiro, porta-luvas refrigerado, spoiler traseiro, retrovisor anti-encandeamento, sinalização de travagem de emergência, alarme, faróis de nevoeiro, faróis de dupla projeção com LED (luzes diurnas) e iluminação em curva e sistema de infotainment AVN 2.0 MP3 com entradas USB e AUX-IN e comandos no volante.

O Hyundai i20 Active 1.0 T-GDi concorre à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Audi Q2 1.6 TDI 116, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2, o KIA Sportage 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi, o SEAT Ateca 1.6 TDI e o VW Tiguan 2.0 TDI.

Hyundai i20 Active 1.0 T-GDi

Motor: Gasolina, três cilindros, turbo, 998 cm3

Potência: 100 CV/4500 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 10,9 s

Velocidade Máxima: 176 km/h

Consumo Médio: 4,8 l/100 km

Emissões CO2: 110 g/km

Preço: 19 500 euros