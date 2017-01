Já são conhecidos os candidatos a Carro do Ano em Portugal

16 modelos apresentam-se na grelha de partida da 34ª edição do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017, o mais importante prémio atribuído a um produto automóvel em Portugal. Em fevereiro, um deles sucede ao Opel Astra como Carro do Ano em Portugal

O Essilor Carrro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017 é o corolário de um longo e frutuoso caminho ao longo de 33 edições cujo principal desiderato foi galardoar o melhor produto automóvel vendido em Portugal e o mais adaptado às características do mercado nacional. Organizado pelo Expresso e pela SIC Notícias, esta iniciativa visa prestar um serviço público, destacando os melhores produtos que o setor automóvel tem para oferecer todos os anos.

Para a prossecução deste objetivo é inestimável o contributo, sob a forma de votação e divulgação, de um alargado corpo de jurados que representam os órgãos de comunicação social mais prestigiados do país e de todos os construtores de automóveis representados em território nacional.

Através de um elaborado boletim de voto com os mais distintos itens de análise e com o suporte de um regulamento que procura sempre evoluir ao longo de todas as edições, é possível, da forma mais adequada e fiável, consagrar o produto automóvel vencedor e que ostenta o galardão de Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal ao longo do ano. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das múltiplas alíneas em apreço pelos jurados.

Nesta edição, o corpo de 19 jurados, que representam a imprensa escrita, os meios digitais, a rádio e a televisão, irá julgar os 16 produtos automóvel inscritos, uma tarefa complexa que terá como bases o conhecimento do produto proporcionado pelos ensaios dinâmicos, suportado por um dossier multimédia sobre cada candidato (uma ferramenta de trabalho inovadora que volta a estar ao dispor dos jurados) e que culminará na eleição de sete finalistas.

Estes “sete magníficos” serão novamente reavaliados pelo júri na sessão final de votação, consagrando o Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2017. Para além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal o júri escolherá também os vencedores das cinco classes a concurso nesta edição, ou sejam, Citadino do Ano, Carrinha do Ano, Familiar do Ano, Crossover do Ano e Ecológico do Ano. A estes juntar-se-ão os galardoados com os prémios Inovação e Tecnologia e Prémio do Público.

LISTA DE INSCRITOS

ESSILOR CARRO DO ANO/TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL 2017

Audi Q2 1.6 TDI Sport

Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

Hyundai Ionic Hybrid Tech

Hyundai Tucson 1.7 CRDi Premium

Kia Sportage 1.7 CRDi TX

Kia Optima Sportwagon 1.7 CRDi GT Line

Mazda3 CS Skyactiv-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather

Mitsubishi Outlander PHEV

Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV EAT6

Renault Mégane Berlina Energy dci 130 GT Line

Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line

Volkswagen Passat Variant GTE

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV Highline

Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

SEAT Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV

CITADINO DO ANO

Hyundai i20 1.0 TGDi Comfort + Pack Look

Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

FAMILIAR DO ANO

Mazda3 CS Skyactiv-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather

Renault Mégane Berlina Energy dci 130 GT Line

CARRINHA DO ANO

Kia Optima Sportwagon 1.7 CRDi GT Line

Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line

Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

CROSSOVER DO ANO

Audi Q2 1.6 TDI 116 Sport

Hyundai i20 Active 1.0 TGDi Blue Comfort

Hyundai Tucson 1.7 CRDi Premium

Kia Sportage 1.7 CRDi TX

Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 Cv EAT6

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV Highline

SEAT Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV

ECOLÓGICO DO ANO

Hyundai Ioniq Hybrid Tech

Mitsubishi Outlander PHEV

Volkswagen Passat Variant GTE