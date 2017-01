Híbrido de raiz

• Design aerodinâmico • Emissões de 92 g/km • Avançadas tecnologias de apoio à condução

O Hyundai IONIQ é a nova aposta da Hyundai na classe dos automóveis híbridos, pensado e concebido de raiz para receber esta tecnologia motriz. Conjuga um propulsor térmico 1.6 GDi, de 105 CV, com um motor síncrono de íman permanente de 32 kW.

Uma novidade na classe é a combinação de uma caixa de velocidades de dupla embraiagem de seis relações, o que confere uma maior prontidão de resposta ao acelerador.

O condutor tem ainda à sua disposição dois modos de condução: Eco e Sport.

O rendimento combinado é de 104 kW de potência, o equivalente a 141 CV, com um binário máximo de 265 N.m, o que permite ao IONIQ acelerar dos 0 a 100 km/h em 10,8 segundos e atingir 185 km/h. Mais importante, os consumos são extremamente baixos, com uma média anunciada de 3,9 l/100 km e emissões combinadas de CO2 de 92 g/km.

O sistema é suportado uma bateria de iões de lítio, com uma capacidade de 1,56 kWh, situada sob os bancos traseiros para favorecer uma distribuição equitativa do peso por eixo sem prejudicar o espaço interior.

Com dimensões de 4,4 m em comprimento e uma distância entre eixos de 2700 mm, a habitabilidade é um dos pontos fortes do IONIQ, juntamente com a capacidade de bagageira, que é de 550 litros.

Os criativos da marca coreana focaram muito do seu trabalho num design atraente e fluido, de forma a favorecer o perfil aerodinâmico, tendo obtido um coeficiente de arrasto de 0.24.

O IONIQ é construído sobre uma plataforma do Grupo Hyundai exclusiva para veículos híbridos, recorrendo a aço de elevada resistência na estrutura, a adesivo em substituição da soldadura em determinadas áreas da coque e a alumínio para capô, tampa da bagageira e componentes do chassis de forma a reduzir peso sem sacrificar a rigidez. Na balança, o IONIQ acusa 1477 kg.

No domínio da tecnologia, o IONIQ dispõe dos mais recentes desenvolvimentos no apoio à condução, como a manutenção na faixa de rodagem LKAS, cruise control inteligente SCC, travagem autónoma de emergência AEB e sistema de monitorização de pressão de pneus TPMS.

A versão que a Hyundai submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – Hyundai IONIQ Hybrid Tech – oferece ainda painel de instrumentação a cores de 7”, climatização automática bizona, acesso e ignição keyless, faróis de xénon, sistema de navegação com ecrã tátil de 8”, sistema áudio Infinity com 8 colunas + subwoofer, sistema multimédia com tecnologia Apple Car Play e Android Auto e carregamento wireless para smartphones.

O IONIQ Hybrid Tech faz a sua estreia no mercado nacional com um preço de €33 000, com uma garantia geral de 5 anos sem limite de quilómetros e de 8 anos/200 mil km para a bateria.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Hyundai IONIQ Hybrid Tech concorre igualmente à classe Ecológico do Ano, onde enfrentará o Mitsubishi Outlander PHEV e o VW Passat Variant GTE.

Hyundai IONIQ Hybrid Tech

Motor: Quatro cilindros, 1580 cm3

Potência: 105 CV/5700 rpm

Motor elétrico: Síncrono de íman permanente

Potência: 32 kW (43,5 CV)

Potência conjunta: 141 CV

Aceleração 0-100 km/h: 10,8 s

Velocidade Máxima: 185 km/h

Consumo Médio: 3,9 l/100 km

Emissões CO2: 92 g/km

Preço: 33 000 euros