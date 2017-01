Fresco e urbano

• Atitude enérgica e segura • Design sem cedências, por dentro e por fora • ConnectedCAM Citroën permite partilhar imagens nas redes sociais

O Citroën C3 vem tomar o lugar do best-seller da marca francesa, com uma atitude renovada, apostado em conquistar um público jovem, urbano e conectado. A principal arma do novo C3 é o design arrojado, onde sobressai a dianteira, com grelha de dupla barra cromada, e o tejadilho ‘flutuante’ colorido, impressão suportada por pilares de cor negra.

Os airbumps das portas dão aquele toque de robustez, podendo, à imagem dos aros dos faróis e das capas dos espelhos, ser de várias cores para maior personalização.

No interior do C3, o bem-estar de cada passageiro foi analisado em pormenor, do contorno dos bancos à luminosidade proporcionada pelo teto panorâmico, passando por questões mais práticas, como os compartimentos para objetos, sem esquecer o conforto oferecido em estrada pela suspensão. A bagageira tem volumetria exemplar na classe, com 300 litros de capacidade.

O C3 é proposto em quatro temas interiores distintos – Ambiente, Metropolitan Grey, Urban Red e Hype Colorado – e três níveis de equipamento: Live, Feel e Shine.

O C3 possui motorizações de última geração a gasolina PureTech e Diesel BlueHDi, todas elas eficientes e sóbrias. A gasolina estão disponíveis motores 1.1 de três cilindros, de 68, 82 e 110 CV (Stop & Start), com caixa manual de cinco velocidades. A gasóleo, a oferta é de motores 1.6 de quatro cilindros, de 75 e 100 CV (ambos com Stop & Start), também com caixa manual. Em opção, existe também com a caixa automática EAT6.

No campo tecnológico, o novo C3 estreia a ConnectedCAM Citroën, uma câmara HD com lente angular de 120 graus, conectada, que permite captar, sob a forma de imagens ou vídeos, instantes da vida e partilhá-los nas redes sociais de modo imediato ou apenas para os manter como lembranças de viagens. Serve igualmente de elemento de segurança, pois em caso de acidente é guardado automaticamente o vídeo dos 30 segundos imediatamente antes e 60 segundos após o registo de impacto.

A versão que a Citroën submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – Citroën C3 PureTech 110 S/S Shine – monta um motor de três cilindros com 1,1 litros e uma potência de 110 CV, acoplado de origem com caixa manual de cinco velocidades.

Em termos de equipamento, de série esta versão está dotada de A/C automático, ecrã tátil de 7” com MirrorLink multifunções, câmara de visão traseira, Connect Box, Pack Visibilidade e reconhecimento de sinais de trânsito.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Citroën C3 PureTech 110 S/S Shine concorre igualmente à classe Citadino do Ano, onde enfrentará o Hyundai 120 TGDi.

Citroën C3 PureTech 110 S/S Shine

Motor: Três cilindros, turbo, 1199 cm3

Potência: 110 CV/5500 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 9,3 s

Velocidade Máxima: 188 km/h

Consumo Médio: 4,6 l/100 km

Emissões CO2: 103 g/km

Preço: 17 150 euros