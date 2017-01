Espaço com trunfo

• Estética apelativa • Espaço interior referencial • Motor 1.7 CRDi de 141 CV

Depois de, no início do ano, ter lançado no mercado nacional a nova geração do Optima na carroçaria sedan, a KIA introduziu no outono a variante carrinha, denominada Sportswagon. Com 4,85 m de comprimento e uma distância entre eixos de 2805 mm, o Optima SW oferece uma habitabilidade exemplar para uma carrinha do segmento D, a que se junta uma bagageira com 552 litros de capacidade, que se podem estender até aos 1686 litros, com o rebatimento total do banco traseiro na relação 40:20:40.

O design do Optima SW é composto por linhas elegantes e fluidas, com a silhueta do tejadilho ligeiramente descendente que escamoteia as reais proporções na zona posterior. A forma estilizada das óticas, juntamente com as entradas de ar dianteiras e o difusor traseiro com dupla saída de escape, reforça o aspeto atlético e a veia sofisticada desta carrinha, sobretudo na versão GT Line.

No interior sobressaem as superfícies limpas e os pormenores de requinte, que nesta versão mais equipada inclui estofos em pele, com costuras em cor diferenciada, teto forrado a camurça e aplicações em alumínio.

A versão GT Line, aquela que a KIA submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, está dotada de um conjunto de tecnologias de apoio à condução, como travagem autónoma, cruise control adaptativo, deteção de tráfego no ângulo morto, manutenção de faixa de rodagem, alerta de tráfego na retaguarda, leitura de sinais de trânsito, assistente de faróis máximos, câmara 360º e sistema de estacionamento automático.

No âmbito do entretenimento e comodidade, é de destacar, de série, navegação com ecrã touchscreen de 8”, conetividade adaptada para Android Auto e Apple Car Play, áudio Harmon Kardan, portas USB à frente e atrás, porta-bagagens inteligente, bancos aquecidos e ventilados, cortinas nas portas traseiras, banco do condutor elétrico com memória e carregador wireless para smartphones.

O motor do KIA Optima SW 1.7 CRDi GT Line debita uma potência de 141 CV e um binário máximo de 340 N.m, constante entre 1750 e 2500 rpm. Como versão de topo, este Optima SW é servido por caixa de dupla embraiagem DCT de sete relações, o que conjugado com a eficiência do 1.7 CRDi permite consumos médios de 4,6 l/100 km e emissões de 120 g/km.

O KIA Optima SW 1.7 CRDi GT Line é proposto por €42 920, estando a decorrer até ao início de 2017 uma campanha de lançamento com desconto de €6000.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o KIA Optima SW 1.7 CRDi GT Line concorre igualmente à classe Carrinha do Ano, onde enfrentará o Renault Mégane ST Energy dCi 130 GT Line e o Volvo V90 D4 Geartronic.

KIA Optima SW 1.7 CRDi GT Line

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1685 cm3

Potência: 141 CV/4000 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 11,1 s

Velocidade Máxima: 200 km/h

Consumo Médio: 4,6 l/100 km

Emissões CO2: 120 g/km

Preço: 42 920 euros (Preço de lançamento €36 920)