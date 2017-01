Concentrado de tecnologia

• Jovem e provocador • Ideal para uma aventura fora de estrada ou para uma utilização diária em zonas urbanas • Motor 1.6 TDI de 116 CV disponível na fase de lançamento

É o novo SUV da Audi, destinado tanto a uma utilização diária em cidade como às aventuras fora de estrada. O Q2 passa a ser o degrau de acesso à família Q da Audi, fiel aos valores desta linhagem de SUVs e crossovers, que teve no Q7 o seu pioneiro. O novo Q2 distingue-se pelo design arrojado e pela tecnologia de conectividade, infotainment e assistência à condução que habitualmente encontrada em modelos de segmentos superiores.

Graças à plataforma MQB e ao conceito de construção leve, o peso do conjunto é de apenas 1.205 kg, contribuindo igualmente para a elevada rigidez torsional da coque.

O Audi Q2 apresenta um comprimento de 4,19 metros, uma largura de 1,79 metros, uma altura de 1,51 metros e uma distância entre eixos de 2,60 metros. Estas medidas exteriores têm reflexo positivo na habitabilidade, que é ideal para cinco ocupantes. A posição do banco do condutor é desportiva e baixa, ainda que não descurando na visibilidade, característica típica de um SUV. A bagageira tem uma capacidade de 405 litros, que pode crescer para os 1050 litros com o rebatimento dos bancos traseiros, na proporção 60:40 de série e 40:20:40 em opção.

Com três níveis de equipamento – Base, Sport e Design - o Audi Q2 é proposto com uma dotação rica e variada, albergando áreas como a conetividade, o áudio, o conforto e o design, sem esquecer a tecnologia de apoio à condução. Neste ponto em particular, o destaque vai para sistemas que provêm diretamente dos segmentos superiores, como pre sense front, side assist, active lane assist, reconhecimento de sinais de tráfego, assistente de estacionamento e assistente de saída de estacionamento e assistente de travagem de emergência.

Em matéria de motorizações, o Q2 é disponibilizado, neste fase, com três unidades de quatro cilindros e um de três cilindros - um TFSI e três TDI – com potências compreendidas entre 116 CV e 190 CV e cilindradas entre 1.0 e 2.0 litros.

A versão que a Audi submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – Audi Q2 1.6 TDI Sport – monta um Diesel de quatro cilindros com 1,6 litros e uma potência de 116 CV, acoplado de origem com caixa manual de seis velocidades, havendo a S tronic de dupla embraiagem com sete velocidades em opção.

Em termos de equipamento, inclui de série o A/C automático bizona, Audi pre sense à frente, bancos dianteiros desportivos, volante desportivo de três raios em pele, retrovisores exteriores elétricos com indicação de mudança de direção em LED, jantes de liga leve de 17”, radio com ecrã de 5,8'' com leitor de CD, leitor de SD card e saída aux-in e lâminas laterais traseiras em prata gelo metalizado e pintura integral.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Audi Q2 1.6 TDI Sport concorre igualmente à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Hyundai 120 Active 1.0 TGDi, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi, o KIA Sportage 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi, o VW Tiguan 2.0 TDI e o SEAT Ateca 1.6 TDI.

Audi Q2 1.6 TDI Sport

Motor: Quatro cilindros, turbodiesel, 1598 cm3

Potência: 116 CV/3250 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 10,3 s

Velocidade Máxima: 197 km/h

Consumo Médio: 4,4 l/100 km

Emissões CO2: 114 gr/km

Preço: 32 090 euros