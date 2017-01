Aposta no design

• Nova linguagem estética em consonância com outras gamas Hyundai • Equipamento completo na versão Premium • Motor 1.7 CRDi de 115 CV

Após uma geração em que adotou a designação ix35, o crossover médio da Hyundai volta a denominar-se Tucson. Mas nesta nova incarnação muda muito mais do que apenas o nome: muda a abordagem da própria marca, que pretende romper com o passado, adaptando mais os seus produtos ao gosto europeu. E o Tucson é um reflexo direto disso.

O Tucson surge com uma linguagem estética completamente renovada, com linhas similares às restantes gamas do construtor coreano, onde a grelha frontal, em forma de hexágono, e as óticas rasgadas passam a ser ponto central. Os arcos das rodas estilizados, a linha de cintura ascendente, os vincos laterais e o desenho dos para-choques, assim como rebordo em negro mate em toda a zona inferior da carroçaria, dão ao novo Tucson uma aparência mais sofisticada e ao mesmo tempo urbana.

No interior, os criativos da Hyundai apostaram em linhas suaves e superfícies ‘limpas’ de maneira a criar maior sensação de amplitude. Materiais de maior qualidade, sobretudo na zona superior do tablier, contribuem para um habitáculo requintado e de ambiente hi-tech. Na versão Premium isto é suportado por um equipamento generoso, como a climatização dual zone, o ecrã central de 8”, os bancos em pele (de regulação elétrica e com aquecimento à frente e atrás) e o sistema áudio com portas USB e AUX e Bluetooth.

O nível de equipamento Premium é igualmente completo no âmbito dos sistemas de apoio à condução, incluindo manutenção na faixa de rodagem LKAS, alerta de tráfego na retaguarda RCTA, iluminação dinâmica em curva DBL, assistência em descida íngreme DBC, monitorização da pressão de pneus TPMS e câmara traseira de estacionamento.

A versão que a Hyundai submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2 – é animada por um Diesel de 1,7 litros, sobrealimentado por um turbo de geometria variável. No que toca ao rendimento, este quatro cilindros atinge os 115 CV, sendo capaz de desenvolver 280 N.m entre as 1250 e as 2750 rpm. Está acoplado a uma caixa manual de seis velocidades, que auxilia na obtenção de consumos mais regrados, com a marca a anunciar 4,6 l/100 km, em circuito misto, para 119 g/km de emissões de CO2.

Quanto a prestações, o Tucson 1.7 CRDi 4x2 acelera de 0 a 100 km/h em 13,7 segundos, chegando aos 176 km/h de velocidade máxima.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2 Premium concorre igualmente à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Audi Q2 1.6 TDI 116 Sport, o Hyundai 120 Active 1.0 TGDi, o KIA Sportage 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi, o VW Tiguan 2.0 TDI e o SEAT Ateca 1.6 TDI.

Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2 Premium

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1685 cm3

Potência: 115 CV/4000 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 13,7 s

Velocidade Máxima: 176 km/h

Consumo Médio: 4,6 l/100 km

Emissões CO2: 119 g/km

Preço: 37 050 euros