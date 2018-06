A descarbonização já está aí à porta. Agora precisamos de si para a abrir

Évora recebe evento para uma reflexão sobre o impacto das alterações climáticas no setor público

O IV Seminário do Setor Público é um evento para o qual convidámos os principais responsáveis autárquicos e stakeholders do setor público.



Dedicado ao “Impacto das Alterações Climáticas”, iremos refletir sobre a descarbonização do setor público, analisando os últimos dados e tendências disponíveis, olhando para um tema que é cada vez mais, visto como central para os cidadãos, eleitores e responsáveis político-económicos em geral.



As inscrições são gratuitas e limitadas aos lugares disponíveis.

AGENDA

09h30 Welcome Coffee

10h00 Intervenções de abertura

Pedro Santos Guerreiro, Diretor @ Expresso

Vera Pinto Ferreira, Presidente do Conselho Administração @ EDP Comercial

10h15 O impacte das alterações climáticas no Setor Público

Filipe Duarte Santos, Presidente @ Conselho Nacional do Ambiente

10h45 A descarbonização no Setor Público

Políticas Públicas por Ana Teresa Perez, Vogal do Conselho Diretivo @ Agência Portuguesa do Ambiente

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 por Patrícia Fortes, Investigadora @ FCT - Universidade Nova de Lisboa

Q&A conduzido por Ana Quelhas

11h35 Coffee Break

11h55 Oportunidades para a descarbonização

Eletrificação por Lazlo Varro, Chief Economist @ International Energy Angency

Mobilidade (orador a indicar)

Q&A conduzido por António Coutinho

12h45 Almoço

14h00 A adaptação às alterações climáticas

Francisco Ferreira, Presidente @ ZERO

14h20 Mesa redonda

Gestão de Água por João Carvalho Mendes, Presidente @ Águas de Portugal

Ordenamento das cidades e florestas (orador a confirmar)

A questão social (orador a confirmar)

A mobilidade sustentável por Miguel Pinto Luz, Vice Presidente @ Câmara Municipal de Cascais