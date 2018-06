A tecnologia que vai mudar a sua vida? Está toda aqui

Os temas mais importantes do panorama tecnológico influenciam todos os sectores da sociedade e vão além do estereótipo de palavras anglo-saxónicas que não vão ter impacto no dia a dia. Acredite, coisas como machine learning (a capacidade das máquinas aprenderem por si com recurso a análise estatística) ou blockchain (que visa a descentralização das transações como medida de segurança) serão essenciais. E estarão em discussão em Lisboa.

Cortesia do IBM Think, o evento da tecnológica norte-americana que se realiza um pouco por todo o mundo e que, mais uma vez, tem passagem por Portugal para colocar em cima da mesa as principais inovações digitais que marcam a atualidade e o papel que já se encontram a desempenhar. Coisas como inteligência artificial, internet das coisas ou novidades na cloud serão os pratos fortes de uma série de conversas e casos práticos que pretendem traçar um retrato completo.

A conferência realiza-se na próxima segunda-feira, 18 de junho, no Convento do Beato, e tem a Impresa como parceiro e anfitrião de um dos debates que marcará o dia, intitulado "SIC Notícias desafia líderes a pensar o futuro." Pedro Mourinho e Sara Pinto serão os moderadores de uma conversa que contará com Vera Pinto Pereira, vogal do conselho de administração executivo da EDP; Rogério Campos Henriques, vice-presidente da comissão executiva & CIO da Fidelidade; João Paulo Oliveira, administrador executivo da The Navigator Company e; António Raposo de Lima, presidente da IBM Portugal.

Entre outros convidados, destaque para algumas das presenças internacionais, como Mike Hobday, vice-presidente da IBM Automation Europe que vai dar uma palestra sobre "Inteligência Artificial, Robótica e o futuro do local de trabalho" ou Remy Mandon, vice-presidente do Watson IOT Europe, cuja intervenção será focada na Internet das Coisas. Neste caso, a partir do Watson, super computador da IBM que promete ser uma das estrelas do dia de trabalhos.

Além de todas as palestras e conversas, haverá ainda espaço para algumas empresas mostrarem o que estão a fazer neste campo e entrar em contacto com os interessados.

Uma agenda cheia que pode consultar por inteiro AQUI para seguir em direto na página de Facebook do Expresso e ver depois a cobertura nas nossas plataformas. A olhar para o futuro.