Dicas de saúde: a rinite não mata. Mas mói

A rinite alérgica é uma doença respiratória caracterizada pela inflamação da mucosa nasal, provocada pela exposição a substâncias que o nosso organismo vê como “agressores” – os chamados alergénios.

Afeta cerca de 15% da população e se é certo que "ninguém morre propriamente de rinite", de acordo com a médica Helena Pité em declarações à RTP, a doença "tem muito impacto na qualidade de vida."

Podem ser várias as substâncias capazes de desencadear a rinite alérgica, nomeadamente:

Ácaros; pelos e penas de animais; bolor; pólen.

Outras substâncias, como o fumo do tabaco e a poluição, agravam a inflamação.

Se não for controlada, a rinite alérgica pode associar-se ao desenvolvimento de complicações como a sinusite. No caso das pessoas com asma dificulta mesmo, por exemplo, o controlo da doença.

Como se manifesta a rinite?

A rinite alérgica manifesta-se através de:

Corrimento nasal transparente (nariz a pingar);

Congestão nasal (nariz entupido);

Comichão no nariz, olhos, garganta, céu da boca e ouvidos;

Espirros;

Olhos vermelhos, irritados e lacrimejantes;

Intolerância à luz.

A duração destes sintomas, bem como a intensidade dos mesmos, varia com o alergénio e com a própria pessoa. A rinite alérgica pode ser classificada de acordo com:

a frequência dos sintomas : Rinite alérgica intermitente: os sintomas estão presentes menos de 4 dias, numa semana ou têm uma duração inferior a 4 semanas consecutivas; Rinite alérgica persistente: os sintomas estão presentes em, pelo menos, 4 dias numa semana ou duram mais de 4 semanas consecutivas.

a gravidade dos sintomas : Rinite alérgica ligeira: não interfere com o sono ou com as atividades diárias habituais; Rinite alérgica moderada a grave: interfere com o sono ou com as atividades diárias habituais.



O que fazer?

A rinite alérgica pode interferir com o dia a dia. Aliás, um terço das pessoas com rinite alérgica refere que os sinais e sintomas sentidos interferem de forma significativa na sua qualidade de vida. Assim sendo, o controlo e prevenção dos sintomas da rinite alérgica é essencial. O primeiro passo é sempre tentar evitar a causa da alergia, isto é, evitar a exposição ao alergénio. Para tal é essencial saber o que causa este problema a cada pessoa e, algumas das formas de o evitar.

Quando a exposição é inevitável, pode ser necessário recorrer a alguns medicamentos. Neste âmbito podem ser utilizados medicamentos: