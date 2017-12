De onde vêm os produtos do Natal: a batata-doce

Do produtor à mesa, em 360 graus. O Expresso em parceria com o Intermarché visitou nas últimas semanas três dos produtores que alimentam o nosso Natal, numa viagem pelos campos da couve portuguesa, pelas pastagens do borrego e pelo cultivo da batata-doce

O resultado são três vídeos em 360 que mostram as várias fases de produção, do cultivo à selecção, do transporte à venda. O Intermarché é, há quatro anos, parceiro do Expresso e da SIC Notícias na atribuição do prémio nacional que distingue novos produtos e produtores nacionais. A Atlantic Sun Farms, que é protagonista na viagem à batata-doce, foi vencedor deste prémio em 2014, num júri composto pela APED, ISA, Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, CAP e Quercus, além do Expresso e Intermarché. Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui. (Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do facebook)