Bom dia! O Expresso começa a oferecer, com a edição de hoje, o clássico "As Mil e Uma Noites". A não perder!

A partir de hoje o Expresso oferece a todos os seus leitores a obra clássica da literatura mundial “As Mil e Uma Noites”

Trata-se de uma coleção que perdurará ao longo das próximas sete semanas onde podemos descobrir as histórias de fantasia e mistério mas também de erotismo e pragmatismo que marcam uma narrativa perdida nos confins do tempo que se sabe ser originária do sudoeste asiático e do Médio Oriente.

Na presente edição, distribuída gratuitamente, os leitores terão acesso a uma escolha de contos onde se encontram aqueles tidos como incontornáveis — Aladino, Ali Babá ou Simbad — mas também muitos outros capazes de erguer um universo de encantamentos vários ancorados nas tradições morais da Índia. Xerazade, a grande contadora de histórias, poderia contudo ser uma heroína dos nossos dias.

Cada volume conta com um prefácio que ajuda a contextualizar a narrativa. Nestas páginas publicamos excertos dos textos assinados por Valter Hugo Mãe e Alice Vieira. Os outros prefácios são da autoria de Miguel Sousa Tavares, Rodrigo Guedes de Carvalho, Clara Ferreira Alves, José Luís Peixoto e Mia Couto