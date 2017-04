Grátis com o Expresso: “Portugal amordaçado”, o livro de Mário Soares reeditado

45 anos depois, o EXPRESSO reedita "Portugal Amordaçado" a obra de Mário Soares, escrita no exílio, em 1972. Esta coleção, além do texto integral, inclui ainda textos de personalidades que viveram a revolução. Uma homenagem a todos os lutadores pela liberdade. O livro, dividido em sete volumes, será oferecido aos leitores do EXPRESSO entre 22 de abril e 3 de junho.

Volume I a 22 de abril

Obra apresentada por Alfredo Barroso

Capítulos: “Aprendizagem Política”; “Na Faculdade de Letras” e “A Oportunidade Perdida (1945)” e “Liberdade «Suficiente»”

Volume II a 29 de abril

“Uma Posição Indomada e Indomável” (1945-1949)

“Sob o Signo da Guerra Fria”

Por José Manuel dos Santos

Volume III a 6 maio

“O Fenómeno Humberto Delgado”;

“Anos de Esperança” (1958-1969);

“A Grande Viragem”

Por Clara Ferreira Alves

Volume IV a 13 maio

“História de um Crime”

Por José Pedro Castanheira

Volume V a 20 maio

“A Aventura Colonial”

Por João e Isabel Soares

Volume VI a 27 maio

“Tempo de Sucessão”;

“Uma Experiência Dececionante”

Por António Costa Pinto

Volume VII a 3 junho

“Na Hora das Opções”

Cronologia até 2017

Por Henrique Monteiro e Paulo Paixão