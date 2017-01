SIM, a aceleradora de startups da Impresa

O SIM (Startups na Impresa para Media) é um programa de aceleração de startups na área dos media e que dará acesso a formação, investidores, mentores da área do mercado digital e dos media e acesso a publicidade digital para divulgação do produto criado. As empresas que forem aceites no programa de aceleração lançado pela Impresa e pela Microsoft terão também acesso gratuito a um espaço de coworking durante seis meses. O prazo para inscrições termina a 30 de janeiro. As empresas interessadas podem inscrever-se em sim.impresa.pt