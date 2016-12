Estaline no Expresso a partir de 7 de janeiro

A partir de 7 de janeiro, o Expresso oferece aos seus leitores o livro “Estaline — a Corte do Czar Vermelho”, dividido em seis volumes

O Expresso oferece a todos os seus leitores, a partir de 7 de janeiro, a obra biográfica dedicada aos últimos 24 anos de vida de José Estaline da autoria de Simon Sebag Montefiore. A partir dessa edição, em que se celebram 44 anos de existência do jornal, serão distribuídos os seis volumes que completam “Estaline — a Corte do Czar Vermelho”. Uma obra que, à época do seu lançamento, conquistou o Prémio Livro de História do Ano entregue pelos British Book Awards.

O seu autor, Simon Sebag Montefiore, nasceu em 1965, foi leitor de História no Gonville and Caius College de Cambridge e colaborou abundantemente com títulos da imprensa anglo-saxónica, como o “Sunday Times”, “New York Times” e “The Spectator”. Faz parte ainda da Royal Society of Literature e apresenta programas de história nos canais televisivos da BBC.

Nesta nova edição do livro, distribuída sem qualquer custo, foram ainda incluídos dois prefácios: um da autoria de Francisco Louçã, professor universitário e ex-dirigente do Bloco de Esquerda; e outro de Paulo Portas, ex-dirigente do CDS e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, cada um deles com uma visão peculiar da vida de Estaline.

1º VOLUME – 7 DE JANEIRO

OS BONS TEMPOS: ESTALINE E NÁDIA, 1878-1932

2º VOLUME – 14 DE JANEIRO

OS ALEGRES COMPANHEIROS: ESTALINE E KIROV, 1932-1934

NO LIMIAR DO PESADELO, 1934-1936

A MATANÇA: IEZHOV, O ANÃO ENVENENADOR, 1937-1938

3º VOLUME – 21 DE JANEIRO

MATANÇA: A CHEGADA DE BERIA, 1938-1939

“O GRANDE JOGO”: HITLER E ESTALINE, 1939-1941

4º VOLUME – 28 DE JANEIRO

GUERRA: O GÉNIO TRAPALHÃO, 1941-1942

GUERRA: O GÉNIO TRIUNFANTE, 1942-1945

5º VOLUME – 4 DE FEVEREIRO

O PERIGOSO JOGO DA SUCESSÃO, 1945-1949

6º VOLUME – 11 DE FEVEREIRO

O TIGRE COXO, 1949-1953