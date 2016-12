Guia de enoturismo “Boa Cama Boa Mesa | Expresso” candidato a prémio mundial

O guia “Enoturismo | Wine Tourism by Boa Cama Boa Mesa | Expresso 2016” publicado no passado mês de novembro conquistou o prémio “Best Wine Tourism Book”, relativo a Portugal. Atribuído pelos Gourmand World Cookbook Awards, também conhecidos como os “Óscares da Literatura Gastronómica”, esta distinção faz com que o guia seja também candidato a “melhor do mundo”.

Na informação enviada, o presidente do júri dos Gourmand World Cookbook Awards, Edouard Cointreau, escreve: “Este guia de vinhos é uma maravilhosa ajuda para o enoturismo em Portugal. Era muito necessário, obrigado”

O guia “Enoturismo | Wine Tourism by Boa Cama Boa Mesa | Expresso 2016”, numa edição bilingue em português e inglês, apresenta 402 referências a produtores, quintas, adegas e herdades onde o turismo se faz à volta do vinho, dezenas de sugestões dos melhores vinhos produzidos em Portugal, bem como hotéis, restaurantes, garrafeiras e outros pontos de interesse, sempre relacionados com o mundo do vinho e da vinha.

Na sequência do prémio nacional, o guia de enoturismo Boa Cama Boa Mesa | Expresso vai concorrer com os restantes vencedores de cada país para a conquista da distinção de “melhor do mundo”, numa cerimónia que vai decorrer em maio de 2017, na China. A categoria “Best Wine Tourism Book” está inserida na área dedicada aos “Wine & Drinks Books”, cuja eleição decorre em simultâneo com os galardões para “CookBooks”. Saiba mais no site oficial da Gourmand International.

Recorde-se que o guia “Enoturismo | Wine Tourism by Boa Cama Boa Mesa | Expresso 2016” está à venda, desde 12 de novembro, por 7,90 euros. Está também disponível uma app para iOS, pelo preço de 1,99 euros.