Patrícia Reis

De volta a Portugal, é convidada para o semanário Expresso, fez a produção do programa de televisão Sexualidades, trabalhou na revista Marie Claire, na Elle e nos projectos especiais do diário Público.

Escreveu a curta biografia de Vasco Santana e o romance fotográfico Beija-me (2006), em coautoria com João Vilhena, a novela Cruz das Almas (2004) e os romances Amor em Segunda Mão(2006), Morder-te o Coração (2007), que integrou a lista de 50 livros finalistas do Prémio Portugal Telecom de Literatura, No Silêncio de Deus (2008) e Antes de Ser Feliz (2009). É ainda autora da coleção infantojuvenil «Diário do Micas» e de dois livros infantis, todos com o selo do Plano Nacional do Livro e Leitura. A Por Este Mundo Acima (2011) seguiu-se Contracorpo (2013), e Simone: Força de viver, biografia de Simone de Oliveira e ainda a biografia Maria Antónia Palla, em co-autoria com a biografada (2014). Em 2015, publicou o romance A Construção do Vazio e, no ano seguinte, A Gramática do Medo, escrito a quatro mãos com Maria Manuel Viana. Faz o programa de rádio A Páginas Tantas com Inês Pedrosa e Rita Ferro e assina uma crónica semanal no Sapo 24. É editora da premiadíssima revista Egoísta.