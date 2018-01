Matilde Campilho

Jóquei, o seu primeiro livro, foi publicado em Portugal pela Tinta-da-China em 2014. Foi publicado também no Brasil (Editora 34) em 2015, e em Espanha (Kriller71 Ediciones) em 2017.

Matilde colabora frequentemente com jornais e revistas em Portugal e no Brasil, para os quais escreve poemas e crónicas. Faz um programa de rádio semanal na Antena 3, em parceria com Tomás Cunha Ferreira.

Atualmente vive e trabalha em Lisboa.