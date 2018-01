João Tordo

Foi finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores (2011, 2015), do Prémio Fernando Namora (2010, 2012, 2015, 2016) e do Prémio Literário Europeu (2012). Publicou dez romances. Recebeu a distinção GQ - Homem do Ano na categoria Literatura em 2014. O Deslumbre de Cecilia Fluss (2017) marca o final de uma trilogia iniciada com O Luto de Elias Gro em 2015. As suas obras estão publicadas em vários países, incluindo França, Alemanha, Itália, Hungria, Croácia ou Brasil.