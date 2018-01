Clara Ferreira Alves

Foi Editora e Redactora Principal do jornal EXPRESSO onde assina a coluna Pluma Caprichosa e continua a publicar textos com regularidade.

Colabora e colaborou em diversas publicações, tendo-se dedicado durante anos ao exercício da crítica literária, assinado diversos trabalhos como Grande Repórter e feito jornalismo de guerra.

Foi Directora da Casa Fernando Pessoa e da revista literária Tabacaria. Integrou o Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém e integra o Conselho Geral da Universidade de Coimbra.

Em televisão, é autora de vários programas culturais e coautora dos programas O Caminho faz-se Caminhando, com Mário Soares, e do programa de comentário político Eixo do Mal. É autora de dois documentários sobre dois escritores portugueses, José Saramago e José Cardoso Pires.

Foi membro de diversos júris literários. É membro do júri do German Marshall Fund em Portugal e do júri do Prémio Pessoa, o mais importante prémio português de Artes, Ciências e Humanidades.

Publicou uma colecção de crónicas, Pluma Caprichosa, as ficções Passageiro Assediado e Mala de Senhora e uma coleção de ensaios, Estado de Guerra. Publicou, em 2014, vários contos em obras colectivas.