Em 2002, uma temerária incursão pela poesia valeu-lhe ser selecionado para a Mostra Nacional de Jovens Criadores. Colaborou no DN Jovem, revista Atlântico e jornal i. É crítico literário, tradutor e autor do Guia Para 50 Personagens da Ficção Portuguesa e do blogue Circo da Lama. É editor-adjunto da revista LER.

Com o seu primeiro romance, As Primeiras Coisas, Bruno Vieira Amaral conseguiu a rara proeza de arrecadar quatro importantes prémios da literatura portuguesa: Livro do Ano 2013 da revista TimeOut, o Prémio Fernando Namora 2013, o Prémio PEN Narrativa 2013 e, em 2015, o Prémio José Saramago. Em 2016, foi eleito uma das Ten New Voices from Europe, escolhidas pelos jurados da plataforma Literature Across Frontiers.

Em 2017, a Quetzal publicou o seu segundo romance, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, que recebeu, em novembro, o prémio «Obras Tabula Rasa 2016-2017» na categoria de ficção.

Os direitos dos seus livros já foram vendidos para: Brasil, Israel, Macedónia e Sérvia.