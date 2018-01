Afonso Reis Cabral

É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Na mesma instituição fez o mestrado em Estudos Portugueses com a dissertação A Orquestra Oculta – Os Estudos da Consciência e a Literatura.

Em 2014, ganhou o Prémio LeYa com o romance O Meu Irmão, que se encontra em tradução em Espanha (Acantilado) e em Itália (Nutrimenti) e já foi publicado no Brasil. Tem contribuído com dezenas de crónicas e artigos para as mais variadas publicações.

Em 2017, foi-lhe atribuído o Prémio Europa David Mourão-Ferreira na categoria Promessa, que visa promover e divulgar internacionalmente a língua e literatura portuguesas. Desempenha as funções de editor.