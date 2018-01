A ilustradora | Kruella D’Enfer

Licenciou-se em Design de Ambientes, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, em 2011, com origens familiares na região de Viseu. Seja em fachadas de edifícios, no papel ou na tela, através de pincéis, marcadores ou spray, Kruella D’Enfer dá asas à sua criatividade e transporta para diversos cenários a riqueza do seu imaginário, as personagens e ideias que nele habitam, partilhando as suas histórias com o público. Nos seus trabalhos é visível a paixão pelo universo fantástico, por mitos e lendas ancestrais, histórias que ganham vida e movimento pelo uso de cores contrastantes e formas geométricas. Fundou, em 2011, a plataforma artística “Steppin Stone”, onde explora novos conceitos e diversas formas de arte criativa.

Conceito

Cada capa foi desenhada e construída de forma personalizada, ou seja, depois da leitura atenta do texto de cada autor. Resulta de uma composição literal de formas geométricas desenhadas, pintadas e depois recortadas e elementos reais associados ao texto. Esses elementos são fotografados em conjunto, dando a perceção diferenciadora de relevo.

Portfólio: http://www.kruelladenfer.com/About-Contact