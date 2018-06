Naufrágio ao largo da Tunísia provoca a morte de pelo menos 48 migrantes

Pelo menos 48 migrantes morreram depois de o barco em que seguiam se ter virado na costa leste da Tunísia. A informação foi avançada pelo Governo do país, que refere que outras 67 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira. O barco estava lotado com cerca de 180 pessoas, 100 das quais eram tunisinas, adianta ainda o Ministério do Interior.

O barco estava a oito quilómetros das Ilhas Kerkennah e a 16 milhas náuticas da cidade de Sfax, de acordo com a tutela. As operações de resgate foram suspensas no final de domingo, mas retomadas na manhã desta segunda-feira.

Um sobrevivente disse à agência de notícias Reuters que o capitão abandonou o barco depois de este se começar a afundar para escapar à prisão da Guarda Costeira. Outro sobrevivente referiu que o barco tinha uma capacidade máxima de 90 pessoas, cerca de metade do número de pessoas que seguiam a bordo.

A Tunísia tornou-se no ano passado numa nova rota importante para os migrantes que tentam fazer a travessia para a Europa. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 32 mil migrantes chegaram ao continente por mar, só este ano, e 660 pessoas morreram.