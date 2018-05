"Número três" na hierarquia da Igreja Católica vai enfrentar a justiça por alegados crimes de abuso sexual

Um dos mais importantes nomes dentro da hierarquia da Igreja Católica vai enfrentar a justiça por alegados crimes de abuso sexual. O cardeal australiano George Pell, 76 anos, conselheiro do Papa Francisco e tesoureiro do Vaticano, declarou-se inocente perante todas as acusações feitas e a própria juíza que presidiu à audiência preliminar considerou 15 dessas acusações não-válidas. Não há qualquer pormenor do caso que tenha sido divulgado à comunicação social mas o “The Guardian” escreve que a juíza Belinda Wallington terá decidido não dar seguimento a algumas dessas acusações por considerar que as testemunhas eram muito pouco credíveis e por ter encontrado falhas factuais nos depoimentos que entregaram ao tribunal. Mas é às que deu seguimento que os jornais dedicam mais atenção. Wallington decidiu que há provas suficientes para seguir com algumas (cerca de metade) das acusações àquele que é considerado o “número três” em Roma - facto que torna este caso um marco histórico na história da Igreja Católica.

Em junho do ano passado, o cardeal foi formalmente acusado de “crimes de agressão sexual”, que terão sido cometidos há vários anos e que ele desmente. Nem a idades das presumíveis vítimas, nem a natureza exata dos crimes foram divulgados, e as autoridades australianas limitaram-se a referir que existem “múltiplos queixosos”. A juíza aceitou “provas” de três pessoas, que terão revelado abusos cometidos alegadamente por Pell numa mesma localização (que não foi revelada).

Nomeado arcebispo de Melbourne em 1996 e de Sydney em 2001, George Pell foi escolhido em 2014 pelo papa Francisco para “arrumar” as finanças do Vaticano que há anos sofrem ataques dos críticos por falta de transparência. O nome de Pell chegou a ser falado para suceder ao Papa Francisco antes de o escândalo estourar, em junho de 2017, quando as acusações foram formalmente apresentadas pela polícia de Victoria.

Vários países por todo o mundo têm conduzido inquéritos aos possíveis abusos que podem ter lugar em instituições de ensino geridas pela Igreja Católica e em 2012 foi a vez de a Austrália. Pell foi uma das centenas de pessoas chamadas pelos investigadores para depor sobre a diocese de Melbourne e apesar de não terem sido encontradas provas que ligassem diretamente Pell a qualquer abuso, a inoperância de Pell em lidar com as queixas das alegadas vítimas acabou por se tornar o tema dominante da discussão pública. Depois de, em 1996, ter aberto um inquérito para abordar a questão do abuso sexual nas instituições da Igreja em Melbourne, Pell foi acusado por muitas das vítimas que, nessa altura, decidiram falar, de não responder de forma adequada ou consistente às suas queixas, escreve o diário britânico “The Guardian”. A comissão estabelecida em 2012 pelo governo australiano acabou por mostrar que mais de 60% dos abusos cometidos em instituições religiosas se passavam naquelas de matriz católica.

Em licença desde que a polícia decidiu apresentar o seu caso aos procuradores, o Vaticano reforçou esta terça-feira que o cardeal continua em licença e a “defender o seu nome”.