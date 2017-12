Deputado do PSD já não vai ser vice da Raríssimas

Ricardo Batista Leite diz que já não há “condições” para tomar posse, avança o “Observador”

O deputado social-democrata Ricardo Batista Leite já não vai ser vice-presidente da Raríssimas. A informação foi avançada na tarde desta segunda-feira pelo jornal "Observador", a quem o deputado confirmou que "não existem, naturalmente, condições" para tomar posse.

Ricardo Batista Leite tinha sido convidado por Paula Brito e Costa, presidente da associação que apoia crianças com doenças raras, e aceitara há cerca de duas semanas. No entanto, à luz da reportagem da TVI transmitida no sábado e que aponta para alegados desvios de fundos e gestão danosa da instituição, o deputado acredita que não tem condições para ocupar o cargo. "Informarei o presidente da Assembleia Geral disso mesmo", disse ao jornal online.

A Raríssimas, e especialmente a sua presidente, tem estado debaixo de fogo desde sábado. Entre as despesas que terão sido feitas por Paula Brito e Costa com fundos da Raríssimas estão vestidos de alta-costura, elevados montantes em despesas de deslocação ou compras de supermercado. A associação é parcialmente financiada pelo Estado.