Inscrições abertas até 15 de outubro

A primeira volta da competição vai ter uma segunda edição que começará no final de outubro e quem quiser participar pode inscrever já a sua equipa.

Terminou no dia 20 deste mês a primeira edição da primeira volta do Global Management Challenge 2018 com a seleção de 32 equipas que irão disputar a segunda volta, agendada para novembro. Este ano a organização da competição alterou o calendário da prova e a primeira volta vai ter uma segunda edição que começará no final de outubro e para a qual as inscrições vão estar abertas até 15 de outubro.

Podem participar nesta segunda edição equipas de estudantes e quadros que não integraram a primeira edição. Com esta nova calendarização a organização da prova quer adaptar-se melhor aquilo que são os deveres académicos dos estudantes e assim cativar mais universitários para a competição.

Na segunda edição da primeira volta serão selecionadas mais 32 equipas que a somar às 32 já qualificadas, irão disputar no final de novembro a segunda volta da competição. Desta segunda etapa sairão oito equipas que irão disputar a final nacional, em janeiro de 2019. Por sua vez o vencedor desta última etapa irá representar Portugal na final internacional que se realiza em maio de 2019, na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia.