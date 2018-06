Portugal numa final

João Maia, líder da equipa nacional que representou o país na última final internacional do Global Management Challenge, revela como foi integrar este evento.

A primeira edição do Global Management Challenge realizou-se em Portugal, corria o ano de 1980. Um ano depois, em 1981, esta competição internacionalizou-se com a adesão do Brasil e hoje está presente em mais de 30 países. Desde a edição de 1998 que Portugal não vence uma final mundial.

João Maia liderou a equipa nacional que competiu na última final internacional desta competição. Apesar da equipa ter dado o seu melhor, não passou da semifinal para a finalíssima e por isso esteve ausente dos oito lugares cimeiros. “Tem sido uma experiência muito agradável e é sempre bom estar num país com uma cultura tão diferente da nossa”, comentou o chefe da equipa portuguesa, durante este evento que se realizou em abril, no Dubai. Perante os 20 países que disputaram a final e no seu grupo considerou que Hong Kong era um forte oponente. No entanto a vitória final recaiu na República Checa.

Neste evento internacional a equipa portuguesa utilizou uma estratégia semelhante à que tinha desenvolvido na final nacional, mas cometeu um erro de introdução de valores, o que fez com que o seu resultado tenha ficado aquém do esperado. Para a equipa e em termos globais a competição ajudou os cinco jovens que a compõem a desenvolver a sua capacidade de tomar decisões, tendo em conta o risco ou recompensa inerente e partilhar ideias no momento de decidir.