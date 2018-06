Um desafio internacional

Em abril o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), recebeu a final internacional do Global Management Challenge 2017 que foi disputada por 20 países. Quatro jovens raparigas estudantes de contabilidade representaram os EAU nesta final mundial. "Não sentimos a pressão de ter um bom resultado por sermos os anfitriões do evento", explicou durante a competição Ghaya Al Teneji, membro da equipa deste país. Esta foi a segunda vez que representaram os EAU numa final internacional, o que para estas estudantes é um motivo de orgulho, mesmo não tendo ficado entre os oito primeiros classificados.

"Nesta competição aprendemos a trabalhar com balanços e demonstrações financeiras e estamos a obter mais conhecimentos na nossa área que é a contabilidade, o que irá ajudar o nosso futuro", salientou Ghaya Al Teneji. Acrescentou que as empresas que estão atentas à competição valorizam os estudantes que nela participam e poderão vir a contratá-los no futuro.