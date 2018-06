Montra para o mercado de trabalho

Arthur Alberton Lenzi e Anna Beatriz Ribeiro, estudantes de física e engenharia de produção, formam a equipa que venceu a edição brasileira de 2017 desta prova. "É a maior competição do mundo em gestão empresarial e tem bastante divulgação no nosso país, onde participam bastantes universidades e empresas", explica Arthur Alberton Lenzi. Acrescenta que a vitória que alcançaram foi muito divulgada no outro lado do Atlântico, foram entrevistados por vários meios de comunicação social o que lhes deu alguma visibilidade. Mas o mais importante para o seu futuro é que "no Global Management Challenge trabalham-se grandes áreas como finanças, marketing, entre outras e funciona como um teste para o mercado de trabalho", salienta Arthur Alberton Lenzi.