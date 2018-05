Arranque da 39.ª edição

200 equipas começaram esta semana a disputar a primeira volta do Global Management Challenge 2018

Na passada terça-feira, dia 29 de maio, as 200 equipas que estão a disputar a primeira volta do Global Management Challenge 2018, divididas por 32 grupos, tomaram a primeira de cinco decisões de gestão. A última decisão será tomada a 20 de junho.

Estudantes e quadros vão nas próximas semanas tomar as mais variadas decisões sobre áreas tão díspares de uma empresa como recursos humanos, finanças, produção e marketing. O objetivo é obterem o melhor desempenho da sua empresa. No final deste processo, ou seja, na última decisão, só as equipas que estiverem na liderança do seu grupo, passam à segunda volta, agendada para o segundo semestre deste ano.

As equipas que atingirem a segunda volta serão submetidas à tomada de mais cinco decisões de gestão. Isto para que sejam selecionadas as oito equipas que irão disputar a final. Como é hábito, na final nacional decide-se quem será o campeão português que irá representar o país na final internacional que se realiza em maio do próximo ano, em Ecaterimburgo, na Rússia.