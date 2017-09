Estudantes em maioria

Das 40 equipas que estão na segunda volta do Global Management Challenge 2017, 28 são formadas por universitários.

A diversidade do tipo de equipas é por norma uma constante no Global Management Challenge. Contudo e dado o escasso número que passa à segunda volta, há sempre um tipo de formações mais representada nesta etapa.

Das 40 equipas que estão atualmente a competir, 28 são formadas por estudantes universitários, nove por quadros de empresas e as restantes três são mistas, ou seja, integram estudantes e quadros. Daqui apenas uma sairá vencedora. Na edição de 2016 a vitória recaiu numa equipa de estudantes.

Quanto às empresas representadas na segunda volta, o IEFP está em maioria com seis equipas. Seguem-se no ranking empresas como a Accenture e a EDP com quatro cada. Já a IT Sector, apoiante da equipa que venceu no ano passado, conta com duas, bem como a Universidade Católica, o Millennium Bcp e o ISEG. Instituições, como a Caravela, Konica Minolta, Noesis, Staples Portugal, entre muitas outras, estão apenas representada com uma equipa nesta etapa da competição que vai dar apenas a oito formações, um passaporte para a final nacional.