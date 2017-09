40 equipas na segunda volta de 2017

As formações em prova tomaram esta semana a primeira decisão da segunda etapa do Global Management Challenge 2017.

Quem por norma segue o Global Management Challenge já sabe que esta competição de gestão se processa ao longo de 4 fases. A primeira, que começou em maio, arrancou com mais de 300 equipas divididas por 40 grupos. Desses e na última de cinco decisões, a equipa que estava na liderança do seu grupo, passou à segunda volta.

Na passada terça-feira, as 40 equipas que estão na segunda volta, divididas por oito grupos, tomaram a primeira de cinco decisões de gestão sobre os destinos da sua empresa. Mais uma vez e na quinta decisão desta nova etapa, que será efetuada no dia 24 de outubro, as formações que estiverem no topo do seu grupo, irão disputar a final nacional.

A final nacional está agendada para os dias 13 e 14 de novembro, realiza-se em Lisboa e é a terceira etapa da competição. Durante apenas um dia, a 13, as oito equipas que atingirem este patamar, terão de tomar cinco decisões de gestão. A que conseguir o melhor desempenho irá representar Portugal na quarta e última fase deste processo, ou seja, a final internacional. O vencedor será conhecido numa cerimónia que se irá realizar na noite de 14 de novembro.

O Dubai irá acolher em abril do próximo ano a final internacional da edição de 2017 do Global Management Challenge em que equipas de mais de 30 países, irão lutar pelo título de campeão mundial desta competição de estratégia e gestão.