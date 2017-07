Teste de conhecimentos

Na competição os estudantes são colocados à prova na resolução de problemas de gestão.

Embora de forma virtual, no Global Management Challenge as equipas têm de gerir da melhor forma possível uma empresa e fazer com que esta obtenha o melhor desempenho.

Andreia Araújo, líder da equipa Accenture/Tinoni, acredita que participar nesta competição de estratégia e gestão é importante para jovens estudantes, já que os torna “mais objetivos e com maior sentido prático e elucida-nos um pouco sobre a realidade do mercado, permitindo-nos alargar conhecimentos”.

A sua equipa é formada por mais quatro alunas do curso de engenharia e gestão industrial da Universidade do Minho e para estas estudantes a participação em iniciativas como esta, ligadas à área que pretendem seguir, proporciona uma oportunidade única de aprendizagem. É ainda, salienta Andreia Araújo, “uma excelente forma de nos colocar à prova e de testar as nossas lacunas e de percebermos como podemos preencher essas mesmas lacunas”, finaliza.