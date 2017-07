Tomar decisões num ambiente controlado

Ao simular a vida de uma empresa a competição permite testar conhecimentos adquiridos na universidade.

Bruno Lucas lidera a equipa Bacolua/Accenture, formada por estudantes da licenciatura em gestão de marketing do IPAM, com idades compreendidas entre os 27 e os 50 anos. Amigos desde o início da licenciatura, estão habituados a trabalhar em conjunto e viram na competição uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos recebidos durante o curso.

A participar na segunda edição da primeira volta, Bruno Lucas explica que "começámos com o pé esquerdo, pois estávamos na fase final das apresentações e entrega das teses finais de curso, o que condicionou o tempo dedicado à decisão inicial". Daqui saiu o primeiro ensinamento, o de que gerir empresas carece de tempo, análise e definição de uma estratégia clara. "São ensinamentos básicos da licenciatura que no entanto não foram aplicados, mas que vamos corrigir no futuro".

Para além disso Bruno Lucas acredita que esta experiência é importante para quem inicia uma carreira e mais até para quem exerce diariamente funções de gestão. É que aqui se pode pensar, analisar e testar cenários em ambiente controlado, mas competitivo. "O mundo está mais competitivo e conectado e temos de perceber que por vezes, decisões tomadas no outro lado do mundo, podem afetar pequenas, médias e grandes empresas", salienta.

No caso da equipa que lidera e sendo formada por estudantes, esta participação tem impacto no seu currículo. Por tudo isto Bruno Lucas recomenda esta experiência a outros estudantes. "O realismo das decisões e dos fatores a ter em conta bem como o escasso tempo para o fazer, preparam quem participa para um mundo real, competitivo, feroz e implacável", finaliza.