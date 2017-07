Estreia na competição

Kiala Pedro Vata liderou a equipa de Angola na final internacional da edição de 2016 do Global Management Challenge e conta como foi a experiência.

“Participámos nesta competição com o intuito de desenvolver algumas capacidades e mais habilidades, especialmente de trabalho em equipa e sendo estudantes de gestão é sempre uma mais-valia ter contacto com aquilo que é a realidade das organizações, saber o peso e o impacto que as decisões têm no sucesso das empresas”, contou Kiala Pedro Vata em abril, na final internacional da edição de 2016 que se realizou em Doha, capital do Qatar. Defendeu que um jogo como este faz a diferença, tanto do ponto de vista pessoal como profissional e no caso dos estudantes, capacita-os para o mercado de trabalho.

Angola não passou da semifinal e em relação aos concorrentes da final internacional Kiala Pedro Vata referiu que tinham formas de pensar diferentes e estavam muito focados no investimento, ao passo que Angola está a dar os primeiros passos nesta área e daí as diferenças encontradas.

No caso da sua equipa formada por alunos finalistas de gestão acredita que o Global Management Challenge estimula a veia empreendedora. “Queremos criar a nossa empresa e já temos alguns projetos com mais colegas. A competição estimula-nos a criar um negócio, abre horizontes e torna a nossa visão do que é uma organização mais abrangente, incluindo para realidades que não são só as do nosso país”, finalizou.