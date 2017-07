Início da segunda edição

As 70 equipas em prova tomaram hoje a primeira de cinco decisões, da segunda edição da primeira volta do Global Management Challenge 2017.

A competição de estratégia e gestão organizada pelo Expresso e a SDG inaugurou na presente edição um novo calendário. A primeira volta do Global Management Challenge 2017 que começou em maio, tem este ano duas edições. A primeira terminou no final de junho e a segunda começou hoje e chega ao fim no próximo dia 25 de julho.

Estão a competir 70 equipas apoiadas por diversas empresas e organizações, divididas por 10 grupos. Tal como aconteceu na primeira edição da primeira volta, vão tomar cinco decisões de gestão sobre os destinos da sua empresa. No final deste processo, ou seja, na quinta e última decisão, as equipas que estiverem no topo dos seus grupos irão disputar a segunda volta, agendada para o final de setembro.

A primeira decisão foi tomada hoje e os resultados já são conhecidos. Após este processo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) é a entidade com mais equipas no topo de grupos, no total de seis. Na próxima quinta-feira, dia 13 de julho, as equipas irão tomar a sua segunda decisão.