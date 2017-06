Inscrições abertas até 3 de julho

A primeira volta do Global Management Challenge 2017 tem este ano duas edições e quem quiser participar ainda vai a tempo de inscrever a sua equipa.

Começou a 23 de maio e terminou a 20 de junho a primeira edição da primeira volta do Global Management Challenge 2017. Este ano realiza-se uma segunda edição da primeira volta que irá começar no dia 11 de julho. Quem quiser participar nesta nova fase tem até ao dia 3 de julho para inscrever a sua equipa.

O novo calendário implementado este ano visa aumentar a participação de equipas de estudantes, sendo que em julho esta população já está mais liberta de deveres académicos. No entanto, equipas de quadros que não tenham tido oportunidade de participar neste evento na primeira edição, podem também agora integrar este desafio de estratégia e gestão. Quem já participou na edição que começou em maio, não pode repetir a experiência.

As equipas que integrarem esta segunda edição da primeira volta vão ter de tomar cinco decisões de gestão e decidir qual o melhor destino a dar à sua empresa. Na quinta e última decisão as que estiverem no topo dos seus grupos, serão selecionadas para a segunda volta, agendada para o final de setembro.