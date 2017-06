Lidar com diferentes opiniões

No Global Management Challenge e para se ter sucesso há que trabalhar em equipa e chegar a consenso em cada tomada de decisão.

Luís Cardoso tem 23 anos e lidera a formação de estudantes Caisdavilla/UTAD IV que integra a atual edição do Global Management Challenge. Até aqui e neste processo competitivo em equipa já aprendeu “a lidar com pessoas que têm opiniões diferentes em situações de tensão”. No tempo de prova que ainda lhe resta espera vir a perceber melhor o simulador e o impacto real de algumas decisões tomadas, quer pela sua equipa, quer pelos seus adversários.

“Ter um simulador que permite estratégias tão díspares para chegar a um objetivo é um desafio que nunca acaba”, revela. Definir a estratégia a tomar e reagir às dos adversários que são cada vez mais agressivas é, afirma Luís Cardoso, "empolgante".

Já para José Diogo, de 20 anos e chefe da equipa Caisdavilla/UTAD V esta é uma iniciativa que dá trabalho. “Aprendemos como o mercado funciona e ao que reage e a lidar com visões diferentes da mesma coisa em situações em que ambas são lógicas e nenhuma errada”, conta.

José Diogo e os seus colegas de equipa são estudantes de economia e na sua opinião, nesta prova, "colocam em prática conhecimentos teóricos aprendidos na licenciatura". Aperfeiçoam ainda a capacidade de trabalhar sob pressão, sem perder a noção de que cálculos ou escolhas erradas, podem significar um mau resultado nesta competição de estratégia e gestão.