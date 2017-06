Testar competências

Tiago Moura, líder da equipa de quadros Cetelem Master Minds, considera que o Global Management Challenge é um teste às capacidades de quem nele participa.

Foi a vontade de colocar à prova as suas capacidades num cenário fora dos parâmetros da sua atividade profissional diária que motivou Tiago Moura e mais alguns colegas a fazerem parte desta competição. “É com certeza um desafio que promove as nossas competências transversais, num ambiente competitivo composto por uma enorme diversidade de intervenientes. É um enorme teste à nossa capacidade de utilização dos recursos, de interpretação de informação, de análise de dados, entre outros aspetos”, salienta.

Numa altura em que a primeira edição da primeira volta está a mais de meio, este participante conta que “nesta experiência aprendemos a trabalhar todas as variáveis de gestão e a antecipar e a gerir criteriosamente riscos. Esperamos continuar a evoluir e a responder positivamente aos desafios que ainda nos vão ser colocados até ao final deste projeto”.

Quando a prova terminar acredita que a aprendizagem adquirida poderá ser aplicada no seu dia-a-dia e o fará, bem como aos seus colegas de prova, evoluir nas funções que atualmente exercem.