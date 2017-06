Saber mais sobre gestão está na base de muitas participações no Global Management Challenge.

Luís Alberto Mendonça lidera a equipa de quadros Cetelem 5.0 que integra a primeira edição da primeira volta do Global Management Challenge 2017. No seu caso a vontade de aprender coisas novas e o desafio que esta competição representa, foram os motivos que o levaram a participar na atual edição.

No final da prova Luís Alberto Mendonça espera “trabalhar ainda melhor em equipa, saber lidar com o desconhecido e aumentar a minha assertividade. O que aprendemos será útil em futuras tomadas de decisão e em variados projetos”.

Já José Rodrigo Cabral, chefe da formação de quadros Cetelem Growing?Together explica que viu no Global Management Challenge “uma oportunidade de participar numa iniciativa com projeção nacional e internacional”. Até agora e após a tomada da terceira decisão, em conjunto com os seus colegas está a aprender “a gerir um negócio enquanto equipa multidisciplinar, dado o percurso profissional dos cinco elementos”.

Acrescenta que na prova desenvolvem competências de gestão e testam situações levadas ao limite, dado que estão numa simulação e não há risco associado.