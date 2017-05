Primeira volta com duas edições

Quem quiser participar no Global Management Challenge 2017 ainda se pode inscrever até ao dia 23 de junho.

A atual edição da competição conta com uma novidade. Este ano a primeira volta vai ter duas edições e quem quiser participar nesta iniciativa de estratégia e gestão, pode ainda inscrever a sua equipa de estudantes, quadros ou mista, até dia 23 de junho.

A primeira edição da primeira volta começou no dia 16 deste mês com a entrega do histórico às 240 equipas que estão atualmente em prova e termina no dia 20 de junho, com a tomada da última de cinco decisões de gestão. A segunda edição da primeira volta irá começar no dia 27 de junho e terminará a 29 de julho. Para esta segunda edição as inscrições estão ainda em curso, sendo que as equipas só podem participar numa das edições. No final deste processo serão selecionadas de ambas as edições as 64 equipas que irão disputar a segunda volta, agendada para setembro e que decorrerá ao longo de cinco semanas.

A alteração de calendário foi decidida pela organização como forma de responder a uma reivindicação antiga dos estudantes, para quem o mês de junho com trabalhos e exames é trabalhoso e retira tempo para dedicarem à competição. Abre também uma janela de oportunidade para que mais empresas apoiem a inscrição de equipas de quadros.