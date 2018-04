Vencedores do GIC 17/18

Os participantes com o nickname jota007 e Rodrigo255, são os vencedores respetivamente da categroia geral e de estudantes, da sexta edição do Global Investment Challenge.

Terminou no dia 10 deste mês a sexta edição do Global Investment Challenge. No final das dez semanas de prova, na categoria geral, o participante com o nickname jota007 sagrou-se campeão, tendo obtido uma valorização da sua carteira de 341.114,27 euros. Ainda nesta categoria, mas na segunda posição ficou o concorrente com o nickname Diogo1983 com 217.290,89 euros e em terceiro o participante com o nickname MariajJaoD com 214.651,80 euros.

Já na categoria de estudantes a vitória foi obtida pelo participante com o nickname Rodrigo255 que conseguiu uma valorização da sua carteira de 340.314,95 euros. A segunda posição foi para o concorrente com o nickname Gachineiro que atingiu os 233.852,66 euros e em terceiro o participante com o nickname Nuno_pereira com 176.349,03 euros.

Os vencedores das duas categorias recebem como prémio uma viagem a Amesterdão na qual se inclui um visita à bolsa desta cidade.