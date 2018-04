Aula prática de investimento

No GIC e ao investir os participantes aprendem como funcionam os mercados financeiros.

Francisco Rodrigues tem 38 anos e é uma presença assídua no Global Investment Challenge (GIC). Defende que integrar esta prova organizada pelo Expresso e a SDG é “mais uma forma de estudar diariamente os mercados e seguir as tendências”. Além do mais, acrescenta, “gosto de lidar com os mercados diariamente e com esta iniciativa aprende-se muito sem perder fundos”.

É por isso que Francisco Rodrigues recomenda o GIC a quem quer saber mais sobre investimento nos mercados financeiros. “É uma ótima plataforma para aprender como os mercados se movem, qual a perspetiva da economia mundial, bem como obter notícias e ideias de investimento diversificado”, salienta.

A sexta edição do GIC está quase a terminar mas os participantes têm ainda até ao final do dia de amanhã para testarem estratégias, fazer valer as suas capacidades e vencer esta competição.