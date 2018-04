Perto do fim

A sexta edição do GIC termina no próximo dia dez.

Na próxima terça-feira, dia 10 de abril, termina a sexta edição do Global Investment Challenge (GIC), uma competição organizada pelo Expresso e a SDG, apoiada pela Euronext e cujo objetivo é contribuir para a literacia financeira dos portugueses.

Esta que é a sua sexta edição começou a 31 de janeiro com cerca de 1100 participantes, um número que ao longo das semanas foi engrossado com quem quis experimentar o investimento nos mercados financeiros.

Através da plataforma de simulação disponibilizada pelo Banco Best os participantes tiveram a oportunidade comprar e vender produtos tão distintos como ações ou CFD. Para ganhar o prémio final de uma viagem a Amesterdão com visita à bolsa desta cidade, os competidores têm apenas mais uma semana para mostrarem o que valem as suas estratégias de investimento.