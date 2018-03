Aprender a investir

João Almeida Gonçalves acredita que o GIC é a competição ideal para se saber mais sobre os mercados financeiros.

“Inscrevi-me no Global Investment Challenge (GIC) pelo interesse que tenho nos mercados financeiros e porque a cada momento se podem fazer grandes negócios com as variações das cotações. A participação tem ainda como objetivo aprender a fazer transações em diversos produtos financeiros, nomeadamente ações e forex, bem como perceber o impacto que a informação tem nas cotações dos produtos financeiros”, explica João Almeida Gonçalves, de 25 anos, estudante de gestão e estreante nesta competição.

Até agora já fez algumas transações com sucesso, nomeadamente em forex e ações. Defende que o GIC “por se tratar de um desafio que promove o desenvolvimento de competências técnicas que são valorizadas no mercado de trabalho e por o valor monetário investido ser fictício, proporciona uma maior liberdade para se arriscar e testar diferentes estratégias de investimento”. Acrescenta ainda que para além dos conhecimentos técnicos que aqui se podem adquirir esta prova testa a capacidade de lidar com a pressão dos participantes e permite-lhes entenderem qual é o seu perfil de risco.

A competir na categoria de estudantes João Almeida Gonçalves acredita que no final desta sexta edição “todos nós, participantes, estaremos mais preparados para lidar com estes produtos quando ingressarmos no mercado de trabalho”.