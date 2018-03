Resultados da oitava semana

No final da oitava semana do GIC, os participantes com o nickname Jota007 e Rodrigo255, lideravam o ranking respetivamente na classificação geral e de estudantes.

A oitava semana do Global Investment Challenge (GIC) decorreu entre os dias 21 e 27 de março. No final deste período, o participante com o nickname Jota007 estava em primeiro lugar no ranking, valendo a sua carteira 324.527,99 euros. Em segundo surgia o concorrente com o nickname DiogoF1983 com 234.587,41 euros e em terceiro o participante com o nickname MariajJaoD cuja carteira valia 196.312,66 euros. O líder da geral manteve a mesma posição da passada semana.

A classificação de estudantes e neste mesmo período era liderada pelo concorrente com o nickname Rodrigo255 cuja carteira valia 334.517,96 euros, tendo mantido também a posição da passada semana. Seguia-se-lhe o concorrente com o nickname Gachineiro com 232.189,68 euros e em terceiro o participante com o nickname Jjota com 227.625,46 euros.