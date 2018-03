Da teoria à prática

No GIC os participantes podem testar conhecimentos e errar sem consequências.

Frederico Maccario é estudante de engenharia mecânica e tem 21 anos. Curioso sobre o modo como os mercados financeiros funcionam, inscreveu-se este ano pela primeira vez no Global Investment Challenge (GIC) para saber mais sobre esta área e testar os seus conhecimentos. "Não há melhor maneira de aprender do que colocar em prática o que se sabe ou se pensa saber para podermos evoluir enquanto profissionais e pessoas", defende. Acrescenta ainda que as simulações são boas para praticar já que permitem errar sem consequências reais.

No GIC este participante tem aplicado o seu dinheiro fictício em forex e ações de algumas empresas que lhe têm parecido bons investimentos. Conta que no início teve dificuldade em perceber quando e quais os produtos a comprar e vender dada à variedade de opções disponíveis. "Decidi focar-me em poucos produtos para poder seguir os seus desenvolvimentos sem me sobrecarregar e fiquei atento a outras possibilidades que pudessem surgir", explica.

Faltam apenas duas semanas para terminar a sexta edição do GIC e no final deste processo Frederico Maccario espera "perceber o como e porquê de fazer certos investimentos e também ganhar um sentido de sensibilidade para com o mercado".